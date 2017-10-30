وفاة الشيخ ” عبد الغني قنبري ” أحد أبرز حفظة و قراء القرآن في حلب

وفاة الشيخ ” عبد الغني قنبري ” أحد أبرز حفظة و قراء القرآن في حلب

توفي أول أمس الأحد، الشيخ “عبد الغني قنبري”، في مدينة حلب، عن عمر ناهز 92 عاماً.

ويعتبر الشيخ قنبري من أبرز قراء القرآن في المدينة، ولد في حي البلاط وانتسب إلى دار الحفاظ عندما بلغ 11 عاماً، وقرأ القرآن لدى الشيخ أحمد المصري.

وانتسب قنبري بعد ذلك للمدرسة الخسروفية، وتتلمذ على يد كل من الشيوخ سيعد الإدلبي وأحمد كردي ومحمد سلقيني وغيرهم، كما زامل الشيخ عبد الله سراج الدين.

عين قنبري الذي امتحن تجارة الأقمشة إماماً وخطيباً لعدة مساجد في حلب، وأجيز بالقراءات العشر.

ويملك الشيخ مؤلفاً واحداً بعنوان “التبيان في بيان ما اشتبه على حفاظ القرآن”.