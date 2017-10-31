ألمانيا : نقل شاب سوري إلى المستشفى جراء اعتداء عنيف من قبل ” ألماني من أصول أجنبية “

ألمانيا : نقل شاب سوري إلى المستشفى جراء اعتداء عنيف من قبل ” ألماني من أصول أجنبية “

أصيب شاب سوري بجراح خطيرة، جراء تعرضه للضرب من قبل أحد المارة، بمدينة فورزهايم، بولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، بدون سبب.

وقالت صحيفة “فورزهايمر تسايتونغ”، أمس الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة وقعت عصر السبت الماضي، بالقرب من مدرسة فريتس-إيرلر، الواقعة غرب شارع كارل فريدريش، ما أسفر عن إصابة الشاب السوري (24 عاماً) بجراح خطيرة.

وأضافت أن الشاب المعتدي (21 عاماً)، هو ألماني من أصل أجنبي، وقد خاطب السوري بالقول : “لماذا تنظر؟”، ولكن ووفقاً للشرطة، فإن الضحية لم ينظر إلى الجاني أبداً.

ونقل الشاب السوري إلى المستشفى إثر إصابته بكدمات وجروح، إضافة لمعاناته من آلام شديدة بمنطقة الصدر، نتيجة للضربات والركلات التي تلقاها.

وفي وقت لاحق، حدد مركز شرطة جنوب فورزهايم، هوية الجاني، ومن المتوقع أن يتم تقديم بلاغ ضده، بجرم التسبب بإصابة بدنية خطيرة.

المصدر : Pforzheimer Zeitung