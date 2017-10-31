الأردن : اليونيسيف تقدم ” 28 دولار ” قيمة كسوة شتوية لكل طفل سوري في مخيم الأزرق

قالت وسائل إعلام أردنية إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ستبدأ الأسبوع المقبل حملة الشتاء في مخيم الأزرق للاجئين السوريين بمحافظة الزرقاء بهدف توزيع المساعدات النقدية الخاصة على الأطفال بالمخيم، وفق مدير الإعلام والاتصال في المنظمة سمير بدران.

وبين بدران أن الحملة تأتي بهدف تقديم الدعم النقدي بقيمة 20 ديناراً لكل طفل ومن دون حد أقصى، لافتا إلى أن الدعم الذي كان يتم سابقا كان يتضمن دعم 6 أطفال لكل أسرة بحد أقصى.

وأشار إلى أن الهدف من الدعم الذي وجهته منظمة اليونيسف لصالح فئة الأطفال في المخيم يأتي لغايات تمكين الأسر السورية من تلبية متطلبات واحتياجات فصل الشتاء المتعلقة بالأطفال، من حيث شراء الملابس والأحذية الشتوية، لافتا أن الدعم الحالي سيلبي حاجات الأطفال الشتوية للفصل الحالي.

وقال بدران إن منظمة اليونيسف التي ستبدأ الحملة الأسبوع المقبل ستعطي الحرية للاجئين السوريين في المخيم بالقيام بالتسوق لتغطية ملابس الأطفال الشتوية، وفقا لرغباتهم، موضحا أن التقارير والدراسات السابقة أظهرت أن هذا الدعم يتم إنفاقه على شراء ملابس الشتاء.