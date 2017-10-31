الرئيس التركي يأخذ إجراءً قانونياً بعد أن وصفه نائب بأنه ” فاشي “

31 أكتوبر، 2017
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قال أحد محامي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الثلاثاء إن إردوغان قدم شكوى جنائية ضد نائب بارز من المعارضة وصف الرئيس بأنه ديكتاتور فاشي.

وفي انتقاد حاد لإردوغان هاجم المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض بولنت تزجان ما وصفه ”بأجواء الخوف“ في تركيا.

وقال حسين أيدين محامي إردوغان على تويتر ”قدمنا عريضة دعوى قانونية بحق بولنت تزجان لمكتب المدعي العام في أنقرة بتهمة إهانة الرئيس“.

كما نشر أيدين صورا لعريضة الدعوى.

وقوبلت تصريحات تزجان بهجوم سريع من مكتب إردوغان ومن مشرعين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم إردوغان إن ”خطاب الكراهية (من تزجان) نموذج مخز للمعارضة الرئيسية“.

وإهانة الرئيس تهمة عقوبتها السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات في تركيا. (REUTERS)

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رأيان على “الرئيس التركي يأخذ إجراءً قانونياً بعد أن وصفه نائب بأنه ” فاشي “”

  1. يخربيتهم ها الاتراك ما حد بيعرف شو بدهم عندهم رئيس دوله شريف عزز من تركيا الى مصافي كبرى الدول وكل ما يفعله نراه واضحا انه لمصلحة تركيا ولذلك المعارضه التركيا كل فتره يخرجون علينا بقصة لان دور اردوغان وما فعله لبلده جعلهم من المنسيين ولا احد يفتكرهم

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  2. يعني من يقول الحقيقة في تركيا يحبس 4 سنوات …أين دمقراطية كردوغان الذي قتل الالاف من الشباب السوري من أجل تصديرها لدول الجوار…عن جد لازم الواحد يحكي الحقيقة هذا اردوغان قليل علية كلمة فاشي لأن الفاشيين لم يعملو جزء من اعمال هذا المسمى كردوغان..و من أجل هذا رفع على من نعتة بهذا الاسم قضية …

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