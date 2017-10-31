الرئيس التركي يأخذ إجراء قانونياً بعد أن وصفه نائب بأنه ” فاشي ” !

الرئيس التركي يأخذ إجراء قانونياً بعد أن وصفه نائب بأنه ” فاشي ” !

قال أحد محامي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الثلاثاء، إن إردوغان تقدم شكوى جنائية ضد نائب بارز من المعارضة وصف الرئيس بأنه ديكتاتور فاشي.

وفي انتقاد حاد لإردوغان هاجم المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض بولنت تزجان ما وصفه ”بأجواء الخوف“ في تركيا.

وقال حسين أيدين محامي إردوغان على تويتر ”قدمنا عريضة دعوى قانونية بحق بولنت تزجان لمكتب المدعي العام في أنقرة بتهمة إهانة الرئيس“.

كما نشر أيدين صورا لعريضة الدعوى.

وقوبلت تصريحات تزجان بهجوم سريع من مكتب إردوغان ومن مشرعين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم إردوغان إن ”خطاب الكراهية (من تزجان) نموذج مخز للمعارضة الرئيسية“.

وإهانة الرئيس تهمة عقوبتها السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات في تركيا. (REUTERS)