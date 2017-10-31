” الهدف قتل أكبر عدد من الأشخاص ” .. ألمانيا : توقيف شاب سوري بشبهة ” التخطيط لاعتداء بمتفجرات قوية جداً “

” الهدف قتل أكبر عدد من الأشخاص ” .. ألمانيا : توقيف شاب سوري بشبهة ” التخطيط لاعتداء بمتفجرات قوية جداً “

أعلنت نيابة مكافحة الارهاب ان الشرطة الألمانية أوقفت الثلاثاء شاباً سورياً يبلغ من العمر 19 عاما يشتبه بأنه كان يخطط لتنفيذ اعتداء بالمتفجرات ب”دافع اسلامي” في ألمانيا.

واوقفت القوات الخاصة الشاب الذي تم التعريف عنه ب يامن أ. فجر الثلاثاء في مدينة شفيرين (شمال شرق) حيث جرت عمليات دهم عديدة في هذه المنطقة الواقعة في شمال برلين.

وقالت النيابة الفدرالية الألمانية المتخصصة بقضايا الارهاب انه يشتبه بان الشاب “خطط واعد عمليا اعتداء بدافع اسلامي في ألمانيا بواسطة متفجرات قوية جدا”.

واوضحت انه “لم يعرف ما اذا كان الشاب قد حدد هدفا”، مشيرة الى انها لا تملك معلومات عن انتمائه الى “منظمة ارهابية”.

وذكر المحققون ان الشاب السوري اتخذ القرار “في يوليو 2017 بتفجير قنبلة في ألمانيا بهدف قتل او جرح اكبر عدد من الاشخاص”. وفي الاسبوعين التاليين بدأ يجمع مواد كيميائية ومعدات لازمة لصنع عبوة ناسفة. (AFP)