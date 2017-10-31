بالفيديو .. مخلوقات فضائية تجبر رجل أمريكي على بيع مزرعته !

31 أكتوبر، 2017
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اضطر مزارع في ولاية أريزونا الأمريكية، إلى بيع مزرعة #الخيول التي يملكها وتصل مساحتها إلى نحو 9.67 فدان، بسبب النشاطات غير الطبيعية التي لاحظها في المزرعة.

وظهرت مزرعة ستاردست في رينبو فالي بولاية أريزونا الأمريكية عدة مرات، في البرامج التلفزيونية، ووسائل الإعلام العالمية، بسبب تقارير مزعومة، عن نشاط لمخلوقات الفضاء فيها، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، ويقول جودن إدموند وزوجته جويس، إنهما ضاقا ذرعاً بما يحدث في المزرعة، فقررا بيعها مقابل 5 مليون دولار، بحسب موقع غلوبال نيوز.

ويقول إدموند، إنه قام بقتل 19 من مخلوقات الفضاء الذين يحملون سيوف الساموراي، وتعرضت زوجته لمحاولة اختطاف. ويضيف “لقد قاموا برفعها من السرير في الغرفة الرئيسية، وحملوها إلى موقف السيارات، وحاولوا استدراجها إلى مركبتهم”.

وكان الزوجان، قد اشتريا المزرعة في عام 1995، على أمل أن يعيشا حياة هادئة، من خلال إدارة مزرعة لإنقاذ الخيول، ومن اليوم الذي انتقلوا فيه إلى المزرعة، بدأت أمور غريبة تحدث فيها. ودأب إدموند، على نشر آخر التحديثات، عن تجاربه مع مخلوقات الفضاء في المزرعة، عبر حسابه في الفيس بوك.

وتضم المزرعة، منزلاً كبيراً بخمس غرف نوم وأربعة حمامات وحمام سباحة كبير، وتقول السمسارة العقارية كمبرلي جيرود، إن ردة فعل المشترين المحتملين كانت متباينة، فبعضهم كان متحمساً، ولا يعير الكثير من الاهتمام للتاريخ المفزع لهذه المزرعة، في حين سيطر الخوف والتردد على آخرين، بعد سماع قصص الظواهر الغريبة التي تحدث فيها.

 

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رأي واحد على “بالفيديو .. مخلوقات فضائية تجبر رجل أمريكي على بيع مزرعته !”

  1. مثل كذبة ناسا معروف الأمريكان مشهورين بالكذب
    مخلوقات فضائية وسيوف ساموراي ؟؟؟؟
    هذا الرجل حصل على دعاية ببلاش من أجل بيع المزرعة وخلق هذه الأكاذيب مثل كذبة ناسا والمشي على القمر
    فلو فرضنا أن الأمريكان وصلوا على القمر من عام ١٩٦٣ كما يدعون وكانت التكنلوجيا متأخرة عن عصرنا الحاضر ؟؟؟
    فالسؤال لماذا لم يعيدوا تجربة المشي على القمر مرة أخرى رغم التقدم الكبير بالعلم في وقتنا الحاضر والسؤال الأخر كيف صورو أول أنسان وهو ينزل على القمر فهل كان المصور موجودا هناك وهو يصور لحظات نزول أول أنسان على القمر ؟؟؟
    أنها كذبة أمريكية كبرى مثل قصة هذا المحتال

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