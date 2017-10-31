تتحدث 4 لغات .. تركيا : لاجئة سورية تقدم دروساً في الحياكة لمواطناتها

31 أكتوبر، 2017
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تواظب اللاجئة السورية روان شيخاني (24 عامًا)، على تقديم دروس في الحياكة لمواطناتها، بأحد مراكز التدريب المهني بولاية شانلي أورفه جنوبي تركيا، لتحقق حلمها في أن تكون مدرسة ولو بطريقة مختلفة، وتساهم في تنمية مجتمعها.

وقالت شيخاني إنها تقيم في تركيا منذ نحو 5 أعوام، وأضافت أنها تعلمت اللغة التركية إلى جانب إتقانها للإنكليزية والفرنسية، وتقوم على تدريب 20 من مواطناتها على الحياكة في مركز للتدريب افتتحته هيئة الإغاثة الإنسانية التركية في أورفه.

وأشارت إلى أن الدروس التي تقدمها تساعد السوريات على تعلم مهنة مهمة للمرأة، وتأهيلهن ليكن قادرات على القيام بأعمال تؤمن لهن متطلبات الحياة، وختمت بالقول: “رغم كل السلبيات، لم أفقد الأمل في العودة إلى منزلي في دمشق ولو ليوم واحد”. (ANADOLU)

 

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3 آراء على “تتحدث 4 لغات .. تركيا : لاجئة سورية تقدم دروساً في الحياكة لمواطناتها”

  3. بضربلها تحية على جهودها والله يوفقها ويعطيها العافية … ولكن..
    عمرها ٢٤ سنة …!!! يعني ما في اكبر منها وعندهن خبرة اكتر منها يعلموا بهالمركز!؟
    الواسطة اكلت حقوق كتير من اللاجئين.

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