تتحدث 4 لغات .. تركيا : لاجئة سورية تقدم دروساً في الحياكة لمواطناتها

تواظب اللاجئة السورية روان شيخاني (24 عامًا)، على تقديم دروس في الحياكة لمواطناتها، بأحد مراكز التدريب المهني بولاية شانلي أورفه جنوبي تركيا، لتحقق حلمها في أن تكون مدرسة ولو بطريقة مختلفة، وتساهم في تنمية مجتمعها.

وقالت شيخاني إنها تقيم في تركيا منذ نحو 5 أعوام، وأضافت أنها تعلمت اللغة التركية إلى جانب إتقانها للإنكليزية والفرنسية، وتقوم على تدريب 20 من مواطناتها على الحياكة في مركز للتدريب افتتحته هيئة الإغاثة الإنسانية التركية في أورفه.

وأشارت إلى أن الدروس التي تقدمها تساعد السوريات على تعلم مهنة مهمة للمرأة، وتأهيلهن ليكن قادرات على القيام بأعمال تؤمن لهن متطلبات الحياة، وختمت بالقول: “رغم كل السلبيات، لم أفقد الأمل في العودة إلى منزلي في دمشق ولو ليوم واحد”. (ANADOLU)