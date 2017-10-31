حمص : القبض على ” عصابة لترويج المخدرات و تهريب الآثار ” ( صور )

حمص : القبض على ” عصابة لترويج المخدرات و تهريب الآثار ” ( صور )

قالت وسائل إعلام موالية، الاثنين، إن قوات الأمن، ألقت القبض على مروجي مخدرات ومهربي آثار في حمص.

وذكر الإعلام الموالي، أن “الجهات المختصة ألقت القبض على ثلاثة اشخاص من مروجي المخدرات بحوزتهم خمسة كيلوغرامات ونصف الكيلو من مادة الحشيش المخدر وكمية من حبوب البالتان المخبأة ضمن سيارة كانوا يستقلونها في حمص”.

ونشرت شبكة “دمشق الآن” الموالية، الأكبر في فيسبوك، صوراً تظهر أفراد العصابة، إلى جانب كميات من المخدرات والقطع “الأثرية”.