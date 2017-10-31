رومانيا : مخموران عنصريان يعتديان بالضرب على عامل مطعم سوري و يطالبانه بالعودة إلى بلاده ! ( فيديو )

رومانيا : مخموران عنصريان يعتديان بالضرب على عامل مطعم سوري و يطالبانه بالعودة إلى بلاده ! ( فيديو )

تعرض لاجئ سوري للضرب على يد رجلين عنصريين مخمورين، في مدينة كلوج نابوكا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رومانية محلية، الأسبوع الماضي.

وذكر موقع “ستيري دي كلوج” الإخباري الروماني المحلي، بحسب ما ترجم عكس السير، أن السوري الذي يعمل في مطعم للوجبات السريعة، تعرض لللضرب على يد رجلين مخمورين، بسبب عدم إتقانه اللغة الرومانية بشكل جيد، ليلة (23/24) الجاري.

وقال الموقع إن الرجلين شرعا بالسخرية من السوري الذي لم يفهم ما يقولانه، ثم طالباه -بسبب عدم فهمه- بالعودة إلى بلده.

ورد السوري بالقول إنه لن يعود لأن رومانيا موطنه الآن، ليقوم أحدهم بضربه على الفور، وعندما حاول التوجه خارج المطعم لإخطار رجل الأمن، قام الإثنان بضربه، وفق ما نقل الموقع عن شاهد عيان.

وفيما تم إبلاغ الشرطة بالحادثة، فإنه لم يعرف مصير المعتدين على اللاجئ السوري.

ونقل المصدر ذاته عن مالك المطع قوله، إنه قام بتوظيف لاجئين سوريين لأنه لم يجد رومانيين يرغبون بالعمل، معرباً عن سعادته بطريقة عملهم.

وختم بالقول: “لقد تعلم اللاجئون اللغة الرومانية بشكل كاف للتواصل مع الزبائن، كما أنهم حصلوا على رخصة عمل، و يعيشون في كلوج نابوكا”.