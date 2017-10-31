وزارة الدفاع الروسية تعلن عن قصفها لدير الزور بـ ” صواريخ مجنحة ” من البحر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، استهداف تنظيم “داعش” في دير الزور بصواريخ مجنحة أطلقت من البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن “غواصة (فيليكي نوفغورود)، قامت اليوم بإطلاق صواريخ مجنحة من نوع (كاليبر) من تحت سطح المياه في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، على مواقع لمسلحي داعش في دير الزور”.

وزعمت الوزارة أنه “تم تدمير تدمير مراكز للقيادة ومنطقة محصنة كانت فيها مجموعة من مسلحي داعش، وآليات مدرعة لهم ومستودع كبير للسلاح والذخائر، بثلاثة صواريخ قرب مدينة البوكمال في دير الزور”.