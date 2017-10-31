وزير الخارجية الأمريكي للكونغرس : سنطلب تفويضاً مناسباً للقيام بعمل عسكري ضد نظام بشار الأسد ” في حالة الضرورة “

31 أكتوبر، 2017
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أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أن البيت الأبيض لا يطلب تفويضا من الكونغرس، لعمل عسكري ضد النظام السوري، لكنه مصرّ على الاحتفاظ بـ”تفويض مطلق” لمحاربة الإرهاب.

جاءت تصريحات تيلرسون خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الدولية لمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الاثنين، حول شروط استخدام الإدارة الأمريكية للقوات المسلحة في الخارج.

ورد تيلرسون بالنفي على سؤال لرئيس اللجنة بوب كروكر، عما إذا كان البيت الأبيض يطلب تفويضا للعمل ضد نظام بشار الأسد، مؤكدا أنه سيطلب تفويضا مناسبا “في حالة الضرورة”.

وشدد تيلرسون مرارا خلال الجلسة على أن هدف واشنطن في سوريا حاليا هو دحر داعش، وأضاف: “السؤال يكمن في كيفية تحقيق الاستقرار في المناطق (التي سيتم استعادتها)، وهل من دور للعسكريين في بسط الاستقرار هناك. يجب التفكير في هذا الأمر”.

وأكد تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس، الذي شارك في الجلسة أيضا، تمسك الإدارة الأمريكية بقانون يجيز استخدام القوة العسكرية، أقر في 14 أيلول/سبتمبر 2001 بعيد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر، والذي وصفه ماتيس بأنه “يبقى أساسا صلبا للعمليات العسكرية الجارية ضد تهديد متغيّر”.

وسبق أن لجأ ثلاثة رؤساء إلى هذا القانون، الذي لا يحد من تحرك الجيش الأمريكي في المكان والزمان، لإطلاق حملات عسكرية عدة في العالم، وخصوصا في أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا.

وفي 2015، قدم باراك أوباما مشروع قانون جديدا، يضع إطارا رسميا للحرب على الإرهاب، لكن الكونغرس بغالبيته الجمهورية لم يناقشه.

وأشار تيلرسون إلى أن البيت الأبيض “لا يسعى” لاستصدار قانون جديد، مشددا إلى جانب ماتيس، على أنه في حال أراد الكونعرس إقرار قانون جديد يجيز استخدام القوة، فإن هذا القانون يجب أن لا يلغي ذاك الصادر في 2001، كما يجب أن لا يتضمن أي تقييد زمني أو جغرافي لعمليات البنتاغون.

يذكر أنه بعد مقتل أربعة عناصر من القوات الأمريكية الخاصة في النيجر في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، عاد النقاش حول العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج مع محاولة عدد من المشرعين إعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس. (RT)

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4 آراء على “وزير الخارجية الأمريكي للكونغرس : سنطلب تفويضاً مناسباً للقيام بعمل عسكري ضد نظام بشار الأسد ” في حالة الضرورة “”

  1. معناها حضروا حالكن يا شباب
    كلامي موجه للشبيحة يللي في عنده وقت ينبطح يلحق حاله او بالأحرى يهرب مرتوا وولاده للخارج
    على فكرة قراري نهائي
    الاميركان ليس لهم صديق

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  2. كلام مو دقيق ابدا” لانو في عام 2012
    جاء مصور من امريكيا الى سوريا يدعى #isjaeop_UEAAi
    بعرف انكن طنشتو الاسم
    طب اقسم بالله مارح كمل
    مشان حركة الولدنة هي.
    هكذا عقلية اغلب السوريين لذلك يحكمنا بشار الاسد.

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  4. من المعيب على الولايات المتحدة الاميركية انا اصبحت تكذب وتكذب وباتت تتصرف كدولة من العالم الثالث .
    كم يذكرني هذا الموقف بموقف باراك اوباما التمثيلي عندما حرك اسطوله العسكري باتجاه المتوسط بهدف حماية الشعب السوري من كيماوي الاسد لكن جاء الامر من ايران الى الولايات المتحدة بالتراجع وكان لها الامر لان اوباما بذاك الوقت تابع لولاية الفقيه بحكم المذهب الذي يدين به حسين والد اوباما .
    اما ليوم فترامب لايستطيع الا اعادة هيبة امريكا من خلال تصريحات نارية القصد منها مباركة للاسد بقاءه بالسلطة بمساعدة الكذب الامريكي

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