وزير الصناعة النظامي : ” القميص ” في سوريا يباع بعشرة أضعاف تكلفته الأولية

قال وزير الصناعة في حكومة بشار الأسد، إن المواطن يدفع ثمن “القميص” عشرة أضعاف.

وفي تصريحات خلال لقاء له على شاشة التلفزيون النظامي، قال الوزير “أحمد الحموي”، إن وزن القميص حوالي 200 غرام، أي أن الكيلو غرام الواحد من الغزل ينتج عنه 5 قمصان.

وتابع شارحاً: “سعر كيلو الغزل 2100 ليرة أي أن القميص الواحد 420 ليرة”.

وأضاف الحموي أن أي قميص في السوق حالياً، لا يقل ثمنه عن 4 آلاف إلى 5 آلاف ليرة.