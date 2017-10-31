وزير الصناعة النظامي : ” القميص ” في سوريا يباع بعشرة أضعاف تكلفته الأولية

31 أكتوبر، 2017
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قال وزير الصناعة في حكومة بشار الأسد، إن المواطن يدفع ثمن “القميص” عشرة أضعاف.

وفي تصريحات خلال لقاء له على شاشة التلفزيون النظامي، قال الوزير “أحمد الحموي”، إن وزن القميص حوالي 200 غرام، أي أن الكيلو غرام الواحد من الغزل ينتج عنه 5 قمصان.

وتابع شارحاً: “سعر كيلو الغزل 2100 ليرة أي أن القميص الواحد 420 ليرة”.

وأضاف الحموي أن أي قميص في السوق حالياً، لا يقل ثمنه عن 4 آلاف إلى 5 آلاف ليرة.

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رأيان على “وزير الصناعة النظامي : ” القميص ” في سوريا يباع بعشرة أضعاف تكلفته الأولية”

  1. شو هالذكاء الفذ لديك يا وزير الصناعه، يعني مثلا مافي غير تكلفة المواد الأوليه، وين راحت تكاليف العمال والاجور والنقل والتسويق والاجارات والخِِ… بس بدي افهم خريج اي جامعه

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  2. وزير الصناعة عم يقارن سعر المواد الأولية بسعر المنتج النهائي….بالكيلو… خلص معناه العالم لا يلبسوا قمصان يجيبوا كيلو غزل و يلزقوا على حالهم…حسبي الله و نعم الوكيل. على التخلف

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