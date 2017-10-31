وفاة والد قائد ميليشيات بشار الأسد الطائفية الأجنبية قاسم سليماني

31 أكتوبر، 2017
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، عن وفاة والد قائد فيلق القدس الإيراني، والمسؤول عن ميليشيات بشار الأسد الإيرانية والأفغانية و اللبنانية والعراقية، قاسم سليماني.

وقالت وكالة “مهر” الإيرانية، إن “والد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية اللواء قاسم سليماني توفى صباح اليوم الثلاثاء في مدينة كرمان (جنوب إيران) عن عمر يناهز الخامسة والتسعين بسبب كبر سنه”.

وبحسب الوكالة، فقد أعرب كبار المسؤولين الايرانيين من السلكين المدني والعسكري عن مواساتهم وتعازيهم لسليماني .

ومن المقرر أن يدفن والد سليماني في مسقط رأسه في محافظة كرمان جنوب شرق ايران.

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7 آراء على “وفاة والد قائد ميليشيات بشار الأسد الطائفية الأجنبية قاسم سليماني”

  1. الى الدرك الأسفل
    الى الجهنم والدرك الأسفل من الجهنم وبئس المصير
    مجوسي كلب قذر وفطس

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  2. صرنا معزينوا مئه مره بوفاه ابوه !!!! كم اب عنده ابن المتعه؟ طبعاً السؤال لامه وليس له…
    ياسيدي الله يلحقك بابوك السادس عشر بعد المئه

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  6. بسم الله الرحمن الرحيم
    ( خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعين ذراعا فاسلكوه)
    صدق الله العظيم

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