أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران : قواتنا موجودة في جميع أنحاء سوريا

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إن إيران وحزب الله موجودن في جميع أنحاء سوريا.

ونقلت قناة “العالم” الإيرانية، عن شمخاني قوله في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، رداً على تصريحات منسوبة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه مسؤولين إسرائيليين حول ضرورة خروج ايران وحزب الله من جنوب سوريا، إنه لم يسمع هكذا تصريحات “وربما نشرتها وسائل اعلام الكيان الصهيوني لأن الحكومة الروسية لم تؤكدها، لكن يجب القول ان ايران وحزب الله ليسوا في جنوب سوريا فحسب بل موجودون في جميع انحاء سوريا ومنه الجنوب”.