إيطاليا : تراجع أعداد اللاجئين القادمين بحراً إلى مستويات قياسية

قالت وزارة الداخلية الإيطالية، الثلاثاء، إن أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى البلاد بحرا، تراجعت إلى “مستويات قياسية” خلال العام الحالي، وخاصة في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكشف تقرير صادر عن الوزارة، اليوم، أنه منذ مطلع يناير/كانون ثان 2017، وحتى اليوم، بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين 111 ألفاً و397 شخصاً، أي بانخفاض 30,13%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، والتي وصل فيها العدد 159 ألفاً و427 شخصاً.

وأضاف التقرير أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وصل إلى إيطاليا بحرًا 5 آلاف و948 شخصًا، بانخفاض كبير مقارنة بنفس الشهر من عام 2016، حين وصل ما مجموعه 27 ألفًا و384 شخصًا.

ولفت إلى أن جنسيات القادمين كانت في معظمها من دول إفريقيا وهي على الترتيب وفق عدد القادمين: نيجيريا، بنغلاديش، غينيا، ساحل العاج، غامبيا، السنغال، المغرب، مالي، إريتريا، السودان.

يذكر أن الحكومة الإيطالية، كانت قد ذكرت في مشروع الموازنة لهذا العام أنها تتوقع نفقات قدرها 4.6 مليار يورو لرعاية اللاجئين، خلال العام 2017. (ANADOLU)