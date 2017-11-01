الجربا : ” على المعارضة الجلوس مع النظام للوصول إلى حل سياسي “

الجربا : ” على المعارضة الجلوس مع النظام للوصول إلى حل سياسي “

قال رئيس تيار الغد السوري المعارض “أحمد الجربا”، إن على المعارضة الجلوس مع النظام للوصول إلى حل سياسي.

وذكر الجربا خلال لقاء له مع قناة “روسيا اليوم” الروسية، أن هناك فرصا لحل الأزمة السورية، مؤكدا ضرورة قبولها، قائلا: “وصلنا إلى مرحلة من الاستعصاء في الأزمة السورية وهذا يستدعينا لعقد مؤتمر الحوار”.

وتطرق الجربا إلى الاتفاق بشأن المناطق خفض التصعيد في سوريا، قائلا: “كان لنا دور فعال في منطقتي خفض التصعيد في سوريا”، مؤكدا أن تحرير دير الزور يجب أن يتم على أيدي أبنائها.

كما قال الجربا إن مؤتمر “الحوار الوطني السوري” (الذي ترعاه روسيا، والذي من المقرر أن يحضره ممثلو المعارضة الموالية التابعة للأحزاب الخلبية التي أنشأها النظام)، سيكون داعما لمفاوضات جنيف، مشيرا إلى أن “كل مكونات الشعب السوري ستشارك فيه”.

وأكد رئيس تيار الغد دعم تياره للجهود لتوحيد المعارضة السورية في الرياض، مضيفا “لا بد من مشاركة الدول العربية في حل الأزمة السورية”.

وذكر أن لدى تياره “حوارات جدية مع كافة أطراف القوى الكردية لحل جميع المشكلات العالقة”. (RT – SPUTNIK)