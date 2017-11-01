” الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا ” : لا نعرف ما يريده النظام .. الحوار أم الحرب ؟

قالت وكالة رويترز، إن “سياسية كردية كبيرة” ذكرت أن البيانات الحكومية (النظام) الموجهة للمناطق التي يقودها الأكراد في شمال سوريا متضاربة مشيرة إلى أن وزير الخارجية (وليد المعلم) قال في أيلول الماضي، إن مطالب الأكراد بالحكم الذاتي قابلة للتفاوض.

وقالت فوزة يوسف في مقابلة بالهاتف مع رويترز: ”يقولون يوما ما إنهم مستعدون للتفاوض ثم ينفي شخص آخر هذا أو يدلي ببيان مناقض… أحدهم يعلن الحرب والآخر يريد التفاوض. ما هي استراتيجية النظام؟ الحوار أم الحرب؟“.

وأضافت أنه بعد الهزيمة النهائية للدولة الإسلامية في دير الزور ”سيدفع الوضع جميع الأطراف السياسية والمقاتلين لبدء مرحلة المفاوضات“.

وتابعت: ”لا خيار آخر غير التفاوض… إما أن تبدأ مرحلة جديدة من التوتر والاستنزاف، وهو ما نعارضه مئة في المئة، أو تبدأ مرحلة حوار ومفاوضات“. (REUTERS)