جنرال أمريكي يكشف ” عن طريق الخطأ ” عدد عناصر القوات الأمريكية في سوريا !

جنرال أمريكي يكشف ” عن طريق الخطأ ” عدد عناصر القوات الأمريكية في سوريا !

قال الجنرال الأمريكي جميس جيرارد قائد العمليات الخاصة لقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، إنّ نحو 4 آلاف جندي أمريكي منتشرون داخل الأراضي السورية، بهدف دعم “قوات سوريا الديمقراطية.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن جيرارد الذي يشغل منصب قائد قوات المهام المشتركة، صحح في مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع الأمريكية، تصريحاته قائلاً: أعتذر قلتها بالخطأ، فعدد الجنود الأمريكان في سوريا، 500 فقط”.

وبحسب الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الأمريكية، فإنّ عدد الجنود الأمريكان العاملين داخل الأراضي السورية، 503 جنود، باستثناء القوات المناوبة.

ورداً على سؤال حول التقارب بين وحدات الحماية الكردية وحزب العمال الكردستاني، قال جيرارد: “هذه المسألة تقلق الكثيرين. وزعم قائلًا “لكنني أعمل منذ سنتين مع عناصر قوات سوريا الديمقراطية، ولم ألاحظ أي دليل يثبت وجود علاقة بين هذين التنظيمين”.

وعن رفع صور عبد الله أوجلان في الرقة، اكتفى جيرارد بالقول إنّ بلاده لا تدعم مثل هذه التصرفات.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون، قوله إن الرقم الذي ذكره الجنرال جيرارد، غير صحيح.

وقال باهون في هذا السياق: “أعرف العدد السري لقواتنا العاملة في سوريا، وعدد الجنود الأمريكيين الموجودين هناك أقل بكثير من الرقم الذي ذكره الجنرال جيرارد”. (ANADOLU)