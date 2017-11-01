خامنئي لبوتين : تعاوننا في سوريا قادر على عزل أمريكا

خامنئي لبوتين : تعاوننا في سوريا قادر على عزل أمريكا

ذكر التلفزيون الإيراني أن الزعيم الأعلى آية الله على خامنئي أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يزور الجمهورية الإسلامية أنه ينبغي لطهران وموسكو تكثيف التعاون لعزل الولايات المتحدة واستعادة السلام بالشرق الأوسط.

ونقل التلفزيون عن خامنئي قوله خلال اجتماع مع بوتين ”حل الأزمة السورية بشكل كامل يحتاج تعاونا وثيقا بين إيران وروسيا… تعاوننا قادر على عزل أمريكا. هذا التعاون سيعيد الاستقرار إلى المنطقة“. (REUTERS)