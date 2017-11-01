دراسة صادمة تكشف وجود مواد خطرة في أغذية الأطفال

ذكرت دراسة جديدة أن كمية كبيرة من منتجات أغذية الأطفال تحتوي على مواد كيميائية خطرة.

وكشف الباحثون عن هذه المواد التي تشمل الزرنيخ والرصاص والكادميوم والأكريلاميد، وذلك عبر اختبار أجراه “Clean Label Project”، وهي منظمة غير ربحية تدافع عن المستهلك.

واستخدم العلماء بيانات نيلسن لتحليل 350 وجبة خفيفة مختلفة، بما في ذلك الحبوب والمشروبات التي تم شراؤها في الأشهر الخمسة الماضية.

ووجدت الدراسة أن 65% من المنتجات الغذائية تحتوي على الزرنيخ، و58% تحتوي على الكادميوم، وأيضا 36% تحوي الرصاص و10% تحتوي على الأكريلاميد.

واكتشف الباحثون أن 80% من عينات حليب الأطفال تحتوي على الزرنيخ، وهي مادة سامة ربطتها منظمة الصحة العالمية بعدد كبير من القضايا الصحية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، ووجدت الدراسة أيضا أن أغذية الأطفال تحوي كميات أكبر من الأكريلاميد بنسبة 70% من متوسط “French fry”، وهي مادة كيميائية ترتبط بتلف الدماغ.

واكتشف الباحثون أن 60% من المنتجات التي تحمل العلامة “BPA free”، كانت تحتوي على bisphenol A، وهي مادة كيميائية صناعية تستخدم في إنتاج البلاستيك.