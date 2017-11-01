رئيس كازاخستان يمنح ملك الأردن ” جائزة السلام “

منح رئيس كازاخستان، نور سلطان نزارباييف، الأربعاء، العاهل الأردني عبد الله الثاني، جائزة “نزع السلاح النووي والأمن العالمي”، بسبب مساهماته في مجال منع انتشار الأسلحة النووية.

وفي كلمة له خلال استقبال العاهل الأردني، الذي يجري زيارة إلى كازاخستان، أشاد نزارباييف بعلاقات بلاده الثنائية مع الأردن، ومساهمات العاهل الأردني في مجال منع انتشار الأسلحة النووية.

ولفت نزارباييف إلى أهمية المساهمات التي يقدمها الأردن في سبيل تحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار نزارباييف أن بلاده، وخلال السنوات الأولى للاستقلال، أغلقت جميع المنشآت المتعلقة بالتجارب النووية، وأبرزها “سيميبالاتينسك”.

من جهته، شكر الملك عبد الله الثاني الرئيس الكازاخي، مشيراً إلى أن العلاقات بين بلاده وكازاخستان تقوم على الثقة.

كما شدد العاهل الأردني على أهمية دور نزارباييف في حل النزاعات الدولية، وقال مخاطبًا الرئيس الكازاخي: “نحن نقدر ما تفعلونه من أجل عالم أكثر تقدماً وأمناً. قيادتكم مهمة للجميع″.

وفي إطار الزيارة، وقع الأردن وكازاخستان على اتفاقيات تتعلق بتسليم السجناء وتبادل الخبرات القانونية في القضايا الجنائية، إضافة إلى اتفاقيات تعاون أخرى تشمل مجالات الدفاع المدني والقضاء ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الاتجار بالمخدرات.(ANADOLU)