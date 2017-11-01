روسيا تدعو الإدارة الذاتية الكردية للمشاركة في مؤتمرها السوري .. و تركيا ترفض

1 نوفمبر، 2017
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أكد “مسؤول كردي كبير” لوكالة رويترز أن روسيا دعت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال سوريا لحضور المؤتمر الشعبي السوري المقترح.

ووجهت روسيا الدعوة يوم الثلاثاء لثلاثة وثلاثين جماعة وحزبا سياسيا سوريا لحضور ما وصفته بـ “المؤتمر السوري للحوار الوطني” الذي تنظمه في منتجع سوتشي على البحر الأسود في 18 تشرين الثاني المقبل.

ويعتبر معظم المدعويين من المعارضة الموالية الداخلية، التي تمثل الأحزاب الخلبية التابعة للنظام.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، بشأن دعوة روسيا، إن بلاده “لا يمكنها قبول دعوة تنظيم ب ي د الإرهابي إلى المحادثات”.

وأضاف: “بدأنا باتصالاتنا على الفور وأبدينا ردود الفعل اللازمة. بطبيعة الحال لا يمكننا قبول ذلك في أي حال من الأحوال”.

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رأي واحد على “روسيا تدعو الإدارة الذاتية الكردية للمشاركة في مؤتمرها السوري .. و تركيا ترفض”

  1. إن قبلتم و إن لم تقبلوا فلا فرق كبير سيحصل… مؤتمر سوتشي سيعقد بمن حضر و المدعون قد تمت دعوتهم إيماناً بأنه سيكون لهم دور بطريقة أو بأُخرى في تحقيق السلام الداخلي السوري..بالنسبة لتركيا فهناك آلاف الأدلة على تورطها بتسهيل حركة مرور الإرهابيين (داعش و النصرة) من و إلى الأراضي التركية إضافةً إلى شراء تركيا للنفط السوري المسروق من قبل إرهابيي داعش ,لذلك فلينفذ أردوغان أوامر الكبار وليغلق فاه بعد أكل (الي فيه نصيب) و ذلك لأن الجميع سيعمل في المرحلة القادمة لأجل السلام في سوريا وليس لأمن الجيران من داعمي الإرهاب .

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