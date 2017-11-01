روسيا تدعو الإدارة الذاتية الكردية للمشاركة في مؤتمرها السوري .. و تركيا ترفض

روسيا تدعو الإدارة الذاتية الكردية للمشاركة في مؤتمرها السوري .. و تركيا ترفض

أكد “مسؤول كردي كبير” لوكالة رويترز أن روسيا دعت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال سوريا لحضور المؤتمر الشعبي السوري المقترح.

ووجهت روسيا الدعوة يوم الثلاثاء لثلاثة وثلاثين جماعة وحزبا سياسيا سوريا لحضور ما وصفته بـ “المؤتمر السوري للحوار الوطني” الذي تنظمه في منتجع سوتشي على البحر الأسود في 18 تشرين الثاني المقبل.

ويعتبر معظم المدعويين من المعارضة الموالية الداخلية، التي تمثل الأحزاب الخلبية التابعة للنظام.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، بشأن دعوة روسيا، إن بلاده “لا يمكنها قبول دعوة تنظيم ب ي د الإرهابي إلى المحادثات”.

وأضاف: “بدأنا باتصالاتنا على الفور وأبدينا ردود الفعل اللازمة. بطبيعة الحال لا يمكننا قبول ذلك في أي حال من الأحوال”.