قائد عسكري ” أجنبي ” في ميليشيات بشار الأسد يهدد الوحدات الكردية : لن نسمح لكم بالحكم الذاتي أو السيطرة على آبار النفط

قائد عسكري ” أجنبي ” في ميليشيات بشار الأسد يهدد الوحدات الكردية : لن نسمح لكم بالحكم الذاتي أو السيطرة على آبار النفط

قالت وكالة رويترز إن مسؤولاً سورياً وقائداً عسكرياً غير سوري في التحالف الذي يقاتل دعما للأسد، قالا إن حقول النفط الشرقية التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية في أكتوبر تشرين الأول، ومن بينها أكبر حقل في سوريا، ستكون هدفا للحكومة بينما تحاول استعادة الموارد اللازمة لإعادة إعمار المناطق التي تسيطر عليها.

وقال القائد العسكري غير السوري الذي طلب عدم نشر اسمه ”الرسالة واضحة جدا لمسلحي سوريا الديمقراطية ولداعميهم في التحالف وعلى رأسهم أمريكا أن كل الأراضي التي حرروها من داعش هي حق للدولة السورية ولا سلطة شرعية غير الشرعية السورية ولهذا صدر كلام رسمي من الدولة السورية عدة مرات كان آخرها موضوع مدينة الرقة“.

وأضاف ”وكذلك نقول هنا بخصوص ثروات الشعب السوري من آبار نفط وغير ذلك في المناطق الشرقية لن نسمح لأحد أن يستمر بالسيطرة على ثروات البلد وعمل كانتونات أو التفكير بالحكم الذاتي“.

وأفاد المسؤول السوري بأن قوات سوريا الديمقراطية لا يمكنها الاحتفاظ بالسيطرة على الموارد النفطية، وقال المسؤول الذي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته حيث أنه يعطي رأيه الشخصي ”لن نسمح لهم“.

وقال المسؤول السوري إن ذلك يجب أن يكون ما حصل في كركوك ”درس للأكراد في سوريا كي يفكروا في المستقبل“. (REUTERS)

* الصورة : مقاتلون من ميليشيات فاطميون الأفغانية الإيرانية الشيعية (دير الزور)