قصف إسرائيلي يطال مواقع للنظام و حزب الله في حمص .. و إعلام النظام يتحدث عن رد بـ ” صاروخ أرض جو “

قصف إسرائيلي يطال مواقع للنظام و حزب الله في حمص .. و إعلام النظام يتحدث عن رد بـ ” صاروخ أرض جو “

قصفت طائرات اسرائيلية أهدافاً داخل سوريا، قبيل منتصف ليل الأربعاء / الخميس، وسط تضارب الأنباء حول ماهيتها وأمكنتها.

وقالت مصادر إعلامية موالية، إن القصف الإسرائيلي طال المنطقة الصناعية بحسياء بريف حمص، زاعمة أن “دفاعات الجيش السوري ردت بصاروخ أرض جو”.

ونقلت وكالة رويترز عن قيادي نظامي قوله إن “غارة جوية اسرائيلية استهدفت مصنعاً قرب مدينة حمص”.

وقالت قناة الجزيرة إن غارة اسرائيلية استهدفت مواقع سورية على حدود جبال لبنان الشرقية، فيما قالت قناة العربية إن “المنطقة المستهدفة بالغارات الإسرائيلية تنتشر فيها مواقع حزب الله”.

وتحدثت مصادر موالية عن غارات أخرى طالت مواقع في بلودان والقصير، دون أن يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومة من مصادر مستقلة أو موثوقة.

* الصورة للنقطة المستهدفة في حسياء بريف حمص بحسب شبكات إخبارية موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي