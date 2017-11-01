لجنة حماية الصحفيين الدولية : سوريا ثاني أسوأ دولة على قائمة ” المؤشر العالمي للإفلات من العقاب “

تصدر الصومال قائمة المؤشر العالمي للإفلات من العقاب لعام 2017، التي أصدرتها لجنة حماية الصحفيين (دولية غير حكومية مقرها نيويورك)، الثلاثاء، والذي يتضمن قائمة البلدان التي يُقتل فيها صحفيون فيما يظل القتلة أحرارًا.

ويستند المؤشر إلى احتساب عدد جرائم قتل الصحفيين التي لم يُكشف عن مرتكبيها والتي وقعت خلال فترة 10 أعوام، وذلك كنسبة مئوية من عدد سكان كل بلد.

ويصدر مؤشر الإفلات من العقاب كل عام بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والذي يحل يوم 2 تشرين الثاني.

وبحب بيان للجنة، احتل الصومال أسوأ مرتبة في ذلك المؤشر، من بين 12 دولة، للعام الثالث على التوالي، حيث قتل 25 صحفيًا بدون أن يلقى الجناة عقابًا، خلال الأعوام العشرة الماضية.

وصعدت سوريا إلى ثاني أسوأ مرتبة على المؤشر، بعد أن احتلت المرتبة الثالثة العام الماضي بـ17 حالة.

أما المرتبة الثالثة لهذا العام فقد احتلها العراق بـ 34 حالة، بينما احتلت دولة جنوب السودان المرتبة الرابعة بخمس حالات.

أما المرتبة الخامسة والسادسة فكانت من نصيب الفلبين المكسيك (24 و21)، ثم جاءت باكستان والبرازيل وروسيا وبنغلاديش، ونيجيريا، والهند (21 – 15 – 9 – 7 – 5 – 13) في المراتب التالية على التوالي.

وخرجت أفغانستان من قائمة المؤشر للمرة الأولى منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بحساب إحصائيات المؤشر، أي منذ عام 2008.(ANADOLU)