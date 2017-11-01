مؤسسة ” المسجد الليبرالي” في ألمانيا : على المسلمين الاقتداء بحركة الإصلاح الديني لمارتن لوثر

قالت المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة، سيران أطيش، إن حركة الإصلاح التي قادها مارتن لوتر قبل نحو 500 عام، ينبغي أن تكون قدوة للمسلمين أيضا.

وأعربت أطيش، مؤسسة ما عرف بـ”المسجد الليبرالي” في برلين، عن أملها في ألا يحتاج المسلمون لـ 500 عام من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية.

وجاءت التصريحات بمناسبة احتفال ألمانيا بمرور 500 سنة على بدء حركة الإصلاح التي قادها مارتن لوتر.

وأشارت أطيش إلى أنها ترى ملايين المسلمين في الكثير من الدول الإسلامية، ممن يحلموا بالإصلاح وتحقيق التعايش بشكل أفضل بين الرجل والمرأة مؤكدة أن “الرفض والعنف الذي نقابله جراء ذلك، لا يجب أن يشعرنا بالخوف ولا يوقفنا”.

وأشارت أطيش إلى أنها ترى ملايين المسلمين في الكثير من الدول الإسلامية، ممن يحلموا بالإصلاح وتحقيق التعايش بشكل أفضل بين الرجل والمرأة مؤكدة أن “الرفض والعنف الذي نقابله جراء ذلك، لا يجب أن يشعرنا بالخوف ولا يوقفنا”. (KNA – DW)