مذيعة سعودية تحلق شعرها على الهواء مباشرة ( فيديو )

في خطوة جريئة، قامت إحدى مقدمات‏ برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية” بقص شعرها مباشرة على الهواء، معبّرة عن تضامنها مع مرضى السرطان.‏

المذيعة السعودية أميمة التميمي معروفة بين زميلاتها بـ “المحاربة الوردية”، وهي ناجية من سرطان الثدي وكانت، بحسب مجلة “سيدتي”، قد انضمت للبرنامج خلال شهر أكتوبر بهدف نشر التوعية منه.

‏وقالت أميمة إن ما قامت به ما هو‏ إلا دليل على أن الشعر سينمو مجدداً، وأن فقدان الشعر بالرغم من أهميته للمرأة،‏ ليس نهاية الدنيا، حيث أن جمالها لا يتوقف على شعرها فالأهم روحها ومعدنها.‏

‏وشددت التميمي على ضرورة أن تحافظ المرأة ‏على معنوياتها خلال تجربة المرض، مشيرة الى أن فكرة قص شعرها راودتها ومن‏ دون أي تردد منذ الحلقة الرابعة، خلال شهر أكتوبر.‏ (CNN)