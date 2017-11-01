مذيعة سعودية تحلق شعرها على الهواء مباشرة ( فيديو )
في خطوة جريئة، قامت إحدى مقدمات برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية” بقص شعرها مباشرة على الهواء، معبّرة عن تضامنها مع مرضى السرطان.
المذيعة السعودية أميمة التميمي معروفة بين زميلاتها بـ “المحاربة الوردية”، وهي ناجية من سرطان الثدي وكانت، بحسب مجلة “سيدتي”، قد انضمت للبرنامج خلال شهر أكتوبر بهدف نشر التوعية منه.
وقالت أميمة إن ما قامت به ما هو إلا دليل على أن الشعر سينمو مجدداً، وأن فقدان الشعر بالرغم من أهميته للمرأة، ليس نهاية الدنيا، حيث أن جمالها لا يتوقف على شعرها فالأهم روحها ومعدنها.
وشددت التميمي على ضرورة أن تحافظ المرأة على معنوياتها خلال تجربة المرض، مشيرة الى أن فكرة قص شعرها راودتها ومن دون أي تردد منذ الحلقة الرابعة، خلال شهر أكتوبر. (CNN)