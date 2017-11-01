نيويورك : ” هجوم إرهابي ” يقتل 8 أشخاص .. و CNN تنقل عن شهود عيان صراخ المهاجم ” الله أكبر “

أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلازيو، مساء الثلاثاء، ارتفاع حصيلة حادث الدهس الذي استهدف عددًا من المارة، قرب مركز التجارة العالمي في حي منهاتن بنيويورك، إلى 8 قتلى.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن العمدة قوله، في تصريحات صحفية؛ “إن شاحنة دهست عددًا من المارة وراكبي الدراجات على طريق سريع، بالقرب من مبنى مركز التجارة العالمي في مانهاتن”.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة أكثر من 12 بجروح، دون الإشارة إلى مدى خطورة الإصابات.

ولفت “بلازيو” أنه وفقًا للمعلومات الحالية، فإن الهجوم هو “عمل إرهابي جبان”.

وقالت الشرطة إن سائق السيارة خرج منها شاهرا سلاحا وهميا فأطلق عناصرها النار عليه.

وفي أول تعليق له على الحادث، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة على “تويتر”: “يبدو وكأنه هجوم آخر من قبل شخص مريض جدًا ومختل. إن سلطة إنفاذ القانون تتابع الأمر عن كثب”.

وقال جيمس أونيل، مفوض الشرطة في نيويورك، إن منفذ حادث الدهس يبلغ من العمر 29 عاما، لافتا إلى أنه “صرخ بأقوال” دون تأكيد إن قال “الله أكبر” كما أفاد به سهود عيان، ودون التطرق إلى هوية أو جنسية المنفذ.

وذكرت شبكة CNN الأمريكية، أن أربعة مصادر أمنية متواجدة بموقع حادث الدهس في منطقة مانهاتن في نيويورك، قالت إن سائق الشاحنة صرخ “الله أكبر” بعد خروجه من شاحنته، وفقا لإفادات شهود عيان.

وأكدت المصادر على أن الحادثة يتم التعامل معها على أنها حادثة إرهابية، وأن قسم مكافحة الإرهاب التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي أو ما يُعرف بـ”FBI” يقود التحقيقات الجارية. (ANADOLU – CNN)