وزير سعودي : سنردع حزب الله و نجعله عبرة للآخرين ( فيديو )

1 نوفمبر، 2017
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قال وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، إن المملكة عازمة على ردع ميليشيات حزب الله وجعلها عبرة للآخرين، مؤكداً استعداد المملكة لاستخدام كافة الوسائل لتحقيق ذلك.

وقال السبهان إن الحكومة والشعب في لبنان واقعون تحت احتلال ميليشيات حزب الله التي تستغل المرافق اللبنانية وتستغل مطار لبنان وتسيطر عليه بالكامل، وتستخدمه في أعمال إرهابية وفي تهريب الإرهابيين.

وأكد السبهان، في تصريحات لقناة “سكاي نيوز” عربية، أن المملكة لديها العلاج لهذه الميليشيات التي أصبحت مثل السرطان، وصارت تهدد المنطقة بأسرها، موضحاً أن موعد حساب هذه الميليشيات بات قريباً.

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6 آراء على “وزير سعودي : سنردع حزب الله و نجعله عبرة للآخرين ( فيديو )”

  2. المقابله صار فيها اغلاط، محرفه!
    اكيد ميليشيات حزب الله حرفوها..
    هو قال سنردع اسرائيل و نجعلها عبره للاخرين.

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  4. كلاب قطر ( ذيل الافعى الايرانية و مدير الفتنة ) من قطيع ضباع الجولاني وخنازير البغدادي لم يعجبهم هذا الموقف السعودي .فهم وحزب الشيطان والنظام وايران شركاء في الجريمة بحق الشعب السوري وقبل ذلك هم حلفاء واصدقاء في محورالمناكخة والمماتعة .رجعوا حبايب وسمن على عسل .تابعوا خطاب قناة الخنزيرة لتتأكدوا

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  5. كذاب ….اسرائيل ماقدرتلو , شفناكن ياسعوديين فوق (العراق و سوريه) و شفناكن تحت (باليمن) و مو طالع معاكن شي , وسخين متل النظام السوري و عملاء متلو و اكتر .

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  6. ما احترامي لكل انسان
    لكن بقول المثل شفناك فوق وشفناك تحت
    بقي حزب الشيطان يقتل اطفال سوريا في سوريا ولبنان منذ قيام ثورة الكرامة السورية ٢٠١١
    حتى الان ٢٠١٧
    حيث كان سكان سوريا السنة ٢٠ مليون
    ولم يبقى منهم في سوريا الا ٥ مليون
    وكل سورية والسعودية بخير

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