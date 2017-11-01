وزير سعودي : سنردع حزب الله و نجعله عبرة للآخرين ( فيديو )

قال وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، إن المملكة عازمة على ردع ميليشيات حزب الله وجعلها عبرة للآخرين، مؤكداً استعداد المملكة لاستخدام كافة الوسائل لتحقيق ذلك.

وقال السبهان إن الحكومة والشعب في لبنان واقعون تحت احتلال ميليشيات حزب الله التي تستغل المرافق اللبنانية وتستغل مطار لبنان وتسيطر عليه بالكامل، وتستخدمه في أعمال إرهابية وفي تهريب الإرهابيين.

وأكد السبهان، في تصريحات لقناة “سكاي نيوز” عربية، أن المملكة لديها العلاج لهذه الميليشيات التي أصبحت مثل السرطان، وصارت تهدد المنطقة بأسرها، موضحاً أن موعد حساب هذه الميليشيات بات قريباً.