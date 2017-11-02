إعلام النظام عن ” الحكومة ” : بهدف خلق فرص عمل .. اشتر بقرة و نحن ندفع 30 بالمئة من ثمنها

إعلام النظام عن ” الحكومة ” : بهدف خلق فرص عمل .. اشتر بقرة و نحن ندفع 30 بالمئة من ثمنها

قالت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق على تقديم دعم مادي مباشر للفلاحين للحصول على بكاكير الأبقار ذات المردودية العالية والنوعية.

ويتضمن الدعم الكلي “دعم سعر مبيع البكيرة بنسبة 30 بالمئة من قيمتها للمستفيد عن طريق القروض ليصبح السعر النهائي للبيع 990500 ليرة سورية بدلاً من 1415000 ليرة سورية قبل الدعم ودعم سعر مبيع البكيرة للمستفيد نقدا بنسبة 35 بالمئة ليصبح السعر النهائي للبيع 919750 ليرة سورية بدلا من 1415000 قبل الدعم”.

يأتي ذلك، بحسب الصحيفة “تنفيذاً لسياسة الحكومة في تشجيع الفلاحين على الإنتاج الزراعي وترميم قطيع الثروة الحيوانية وبغية تقديم الدعم لمربي الأبقار وتشجيعهم على العودة لمزاولة هذا النشاط بهدف خلق فرص عمل تساعد على تأمين الدخل اللازم لأسرهم”.