الائتلاف و الهيئة العليا عن مؤتمر روسيا حول سوريا : ” تافهة و مزحة غليظة .. لن نشارك “

الائتلاف و الهيئة العليا عن مؤتمر روسيا حول سوريا : ” تافهة و مزحة غليظة .. لن نشارك “

أبدت مكونات رئيسية في المعارضة السورية الأربعاء رفضها المشاركة في مؤتمر “حوار وطني سوري” تنوي موسكو تنظيمه في وقت لاحق من هذا الشهر، مؤكدة معارضتها أي محادثات مع النظام خارج رعاية الأمم المتحدة.

وقال رئيس الدائرة الاعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أبرز مكونات المعارضة في الخارج، أحمد رمضان لوكالة فرانس برس “لن يشارك الائتلاف في أي مفاوضات مع النظام خارج إطار جنيف وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، أو بدون رعاية الأمم المتحدة”.

ووصف يحيى العريضي، عضو وفد الهيئة العليا للمفاوضات الى جنيف الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية لفرانس برس الأربعاء الدعوة بأنها “تفاهة ومزحة غليظة يرسمها النظام بالتوافق مع روسيا”.

وقال العريضي “نرفض المبادرة الروسية لعشرات الأسباب، أبرزها أنها لا تحل الأزمة السورية ولا تجلب الأمن والأمان للسوريين ولا تخلصهم من منظومة مبرمجة لقتلهم”، عدا عن إغفالها “الانتقال السياسي” لتسوية النزاع الدامي المستمر منذ العام 2011.

وحددت موسكو موعد المؤتمر في 18 من الشهر الحالي، أي قبل عشرة أيام من موعد انطلاق الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف التي أعلنت الأمم المتحدة أنها ستركز على الدستور والانتخابات.

وأوضح العريضي الذي شارك في محادثات أستانا بوصفه مستشاراً لوفد الفصائل المعارضة “قلنا للمبعوث الروسي خلال اجتماعنا به أن هذا المؤتمر هو بمثابة تلاعب على جنيف ونسف للشرعية الدولية”.

ورأى ان موسكو تريد إشراك مجموعات “لم تثبت انها منسجمة مع المعارضة” في الحوار، على انها من ممثلي المعارضة.

يذكر أن غالبية المشاركين في المؤتمر الذي تنوي روسيا إقامته في سوتشي، هم من المعارضة الداخلية الموالية الممثلة للأحزاب الخلبية التابعة للنظام.