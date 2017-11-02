البوطي في مؤتمر ” الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة ” : من راهن على سقوط سوريا سقط

البوطي في مؤتمر ” الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة ” : من راهن على سقوط سوريا سقط

قال “رئيس اتحاد علماء بلاد الشام”، محمد توفيق البوطي، إن “سوريا بقيت ومن راهن على سقوطها سقط”.

وذكر البوطي، يوم الأربعاء، في مؤتمر “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” ببيروت، أن “البعض مد يده الى العدو الغاصب يحالفه لمحاربة اخوانه”.

وقال إن ترسيخ الفرقة في صفوف الأمة معصية لله، ويجب بذل الجهود لتوحيد الصفوف واستعادة الحقوق وعلى رأسها الأقصى.