البوطي في مؤتمر ” الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة ” : من راهن على سقوط سوريا سقط

2 نوفمبر، 2017
1

قال “رئيس اتحاد علماء بلاد الشام”، محمد توفيق البوطي، إن “سوريا بقيت ومن راهن على سقوطها سقط”.

وذكر البوطي، يوم الأربعاء، في مؤتمر “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” ببيروت، أن “البعض مد يده الى العدو الغاصب يحالفه لمحاربة اخوانه”.

وقال إن ترسيخ الفرقة في صفوف الأمة معصية لله، ويجب بذل الجهود لتوحيد الصفوف واستعادة الحقوق وعلى رأسها الأقصى.

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
الوسوم
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

رأي واحد على “البوطي في مؤتمر ” الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة ” : من راهن على سقوط سوريا سقط”

  1. سوريا الفيدرالية لن تسقط الذين سقطوا هم سيدك الاسد و انت و الاخوان المسلمين الى المزبلة

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.