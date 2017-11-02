النجم الفرنسي ” فرانك ريبري ” يتبرع لـ 10 مدارس للأطفال في سوريا

أعلنت منظمة سورية، أول أمس الثلاثاء، أن النجم الفرنسي فرانك ريبري، تبرع لـ 10 مدارس في سوريا.

وذكرت منظمة “سورية الخيرية” غير الربحية، التي تتخذ من فرنسا مقراً لها، أن لاعب كرة القدم الفرنسي فرانك ريبري تبرع بمبلغ 150 ألف يورو، سيذهب لمصلحة تمويل 10 مدارس في سوريا.

وتجمع المنظمة تبرعات لصالح الأعمال الطبية والإنسانية والخيرية في المناطق المحررة.

ونشر ريبري عبر حسابه في موقع “انستغرام” صورة لأطفال سوريين يحملون صوره ورسالة شكر له، وقال إنه يشعر وزوجته بالسعادة والامتنان، مؤكداً على ضرورة دعم هذه القضية النبيلة (دعم الأطفال)، كما شكر الجمعية التي أتاحت له فرصة المساهمة في إسعاد الأطفال”.