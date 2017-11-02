حلب : دورية أمنية تقتل شاباً بدم بارد بعد أن حاول الهرب خوفاً من سوقه للخدمة الإلزامية

حلب : دورية أمنية تقتل شاباً بدم بارد بعد أن حاول الهرب خوفاً من سوقه للخدمة الإلزامية

قتل شاب في منطقة المشارقة بمدينة حلب، بعد أن أطلق عنصر أمن نظامي النار عليه خلال محاولته الفرار من سوقه للخدمة الإلزامية، ليلة الثلاثاء (31/10).

وقالت مصادر إعلامية موالية، إن الشاب العشريني “حمزة ركبي” (وسط الصورة)، كان في طريقه إلى المنزل، بعد أن أنهى عمله في محل الخياطة عند الساعة الحادية عشر ليلاً، وفي الطريق استوقفته دورية أمن، وطالبته بإبراز هويته، وخوفاً من سوقه إلى الخدمة في جيش النظام، قام الشاب بالهرب، ليقوم على إثرها أحد عناصر أمن الأسد، بإطلاق رصاصة استقرت في ظهره.

وبعدما وقع الشاب أرضاً وصل العنصر إليه وقام بإطلاق رصاصة أخرى في رأسه، من مسدس حربي.

وبينما أسرع أهالي الحي لإسعاف الشاب المصاب، بعدما سمعوا صوت إطلاق الرصاص، قامت الدورية بالانسحاب من الحي.

وأضافت المصادر أن ركبي الذي يعمل خياطاً، هو المعيل الوحيد لأسرته.