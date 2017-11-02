رغم هجرة قسم منهم .. عميد كلية طب الأسنان في جامعة دمشق : هناك تخمة كبيرة في عدد أطباء الأسنان في سوريا

رغم هجرة قسم منهم .. عميد كلية طب الأسنان في جامعة دمشق : هناك تخمة كبيرة في عدد أطباء الأسنان في سوريا

طالب عميد كلية طب الأسنان بجامعة دمشق الدكتور محمد سالم ركاب بضرورة إجراء دراسة مفصلة عن العاملين في مجال طب الأسنان في سوق العمل.

وقال سالم لصحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، إن هناك تخمة كبيرة في عدد أطباء الأسنان في ظل وجود عدد جيد من الخريجين سنويا والعاملين، إضافة إلى وجود 20 كلية طب أسنان خاصة، الأمر الذي يتطلب دراسة حاجة سوق العمل من أطباء الأسنان ونظام الاستيعاب في الجامعات مع إحداث نوع من التوازن.

وقال ركاب إن معظم أطباء الأسنان لديهم عياداتهم الخاصة، مشيراً إلى وجود هجرة علمية حدثت خلال الأزمة، وخاصة أن طبيب الأسنان السوري مطلوب بشدة في سوق العمل في الخارج نظرا للخبرة والكفاءة والميزات التي يتمتع بها، مضيفاً إن سمعة الطبيب في سوق العمل بالدول العربية المحيطة عالية جداً وبالتالي مطلوب جداً.

ولفت عميد كلية طب الأسنان إلى وجود نسبة جيدة من الأطباء يعمل في الخارج، كما أنه بسبب ظروف الأزمة هاجر قسم من الطلاب للعمل في ألمانيا وعدد من دول أوروبا، مضيفاً إنه بعد 6 أشهر فقط، دخل هؤلاء الشباب إلى العمل في المشافي الأوروبية، ما يعكس سمعة الشهادة الجامعية السورية وقوتها.