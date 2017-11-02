نجمة روسية ترغب بالمنافسة على الرئاسة : هدفي ليس الفوز .. بل توحيد الذين سئموا من إدارة بوتين

نجمة روسية ترغب بالمنافسة على الرئاسة : هدفي ليس الفوز .. بل توحيد الذين سئموا من إدارة بوتين

مقدمة برامج وحفلات مشهورة ستنافس بوتين في الانتخابات الرئاسية المقبلة

يستعد الروس للتصويت في الانتخابات الرئاسية في آذار من العام القادم، ولم يدخل فلاديمير بوتين السباق الانتخابي بعد، ولكن يقول المراقبون إنه ليس هناك أدنى شك بأنه سيترشح وعلى الأغلب سيكون على رأس قائمة المرشحين الأوفر حظاً.

وأعلنت كسينيا سوبتشاك وهي مقدمة تلفزيونية ونجمة روسية في قطاع الأعمال الاستعراضية، عن نيتها دخول السباق الانتخابي في حملة معارضة لبوتين.

وكانت ابنة عمدة سانت بطرسبورغ السابق والذي عمل بوتين تحت إدارته قد شاركت في عدة اعتصامات ضد بوتين لتواجهه الآن في الحلبة السياسية.

وقالت سوبتشاك إن هدفها “ليس الفوز بل توحيد أولئك الذين سئموا من إدارة بوتين”. (BBC)