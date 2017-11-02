عشرات الضحايا جراء حادث سير مروع على ” طريق خناصر ” ( صور )

توفي وأصيب عشرات من المدنيين، جراء حادث انقلاب حافلة (بولمان)، على طريق حلب خناصر، عند مغيب شمس يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن الحادث أسفر عن وفاة حوالي عشرين شخصاً، معظمهم نساء وأطفال، في منطقة سبخة الجبول.

وأظهرت صور الحادث جثث المسافرين ملقاة على الأرض، بعد انقلاب الحافلة التي كانت تقلهم، والتي تعرضت لأضرار كبيرة، فيما تم نقل الجرحى إلى مستشفى حلب الجامعي.

وتباينت ردود الفعل، عبر الشبكات الإخبارية المحلية التي نشرت الصور، بين من ألقى باللائمة على شركات النقل التي لا يهمها سوى كسب المال، عن طريق تسيير رحلات على طرق غير آمنة، فيما أشار آخرون إلى أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الشركة التي قامت بتعبيد الطريق، وأن الطريق أصبح أسوأ بكثير بعد تعبيده.