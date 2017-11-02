” فندق اللاجئين ” .. فيلم وثائقي يتناول حياة لاجئين سوريين في إيرلندا

تعرض قناة TV3 الإيرلندية، مساء الخميس، فيلماً وثائقياً عن 240 لاجئ سوري، منذ وصولهم إلى بلدة بالاغهالديرين، في مدينة كو روسكومون، في آذار الماضي.

وقالت صحيفة “آيريش تايمز” الإيرلندية، الإثنين (31/10)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الفيلم الوثائقي تم وصفه بالقوي والعاطفي جداً.

ويأتي فيلم “فندق لاجئي إيرلندا – حياة حقيقية”، ثمرة إنتاج مشترك بين BBC و TV3، ويتابع الوثائقي وصول السوريين إلى البلدة، وخصوصاً غسان، البالغ من العمر 21 عاماً، والذي ترك أبويه خلفه، لكنه بصحبة جدته وعمته، وابنة أخته وابن أخته.

وتم إيواء اللاجئين في البلدة بفندق “أبيفلد” المغلق، وكانت نية الحكومة أن يكون ذلك الفندق مأوى لهم، خلال ستة أشهر، بينما تتم معالجة طلبات لجوئهم.

وكانت غالبية سكان البلدة مصممة على الترحيب بالسوريين بحرارة، لكن بعضهم كان خائفاً من أن تدفق اللاجئين الكبير قد يؤثر على مصادرها التي تعاني أصلاً.

وعند وصول السوريين واستقرارهم، قام سكان البلدة بمساعدتهم بالتأقلم، وكانت “جاكي مولن”، مديرة فندق، قد تخلت عن عملها في فنادق فاخرة، لتدير فندق اللاجئين لمساعدتهم في التأقلم.

بدوره، قالت “ماري غالاغهر”، التي تمتلك متجر ألبسة محلياً، قالت إن تاريخ هجرة الإيرلنديين، يجب أن يشجعنا لنفتح أبوابنا للاجئين.

ويتابع الوثائقي إجراءات لجوء غسان وعائلته، وهم يتأقلمون في إيرلندا، ويظهر الحياة في الفندق، في ظل صعوبات بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية من أجل تلبية احتياجات اللاجئين.