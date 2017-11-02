مجهولون يغتالون ” رئيس سجن الأمن العسكري ” في السويداء ( صور )

اغتال مجهولون أمنياً عسكرياً معروفاً في مدينة السويداء، يوم الأربعاء.

وقالت شبكات إخبارية محلية موالية، إن مجموعة مجهولة قامت بإطلاق النار على المساعد أول في الأمن العسكري “بدر سليمان”، وأردته قتيلاً.

ويلقب سليمان بـ “أبو حبيب”، وقال الإعلامي السوري المنحدر من السويداء، فيصل القاسم، إن أبو حبيب هو “رئيس سجن الامن العسكري في السويداء التابع لوفيق ناصر قبل قليل على ايدي مجهولين يركبان دراجة نارية… هذا السفاح عذب الآلاف”.

وذكرت شبكة “السويداء 24″، أن أبو حبيب كان خارجاً من منزله في مساكن القلعة عندما تم اغتياله.