وزير الاستخبارات الإسرائيلي بعد رفض التعليق على الغارة الأخيرة بريف حمص : نحذر من مخاطر تسليح ” حزب الله “

وزير الاستخبارات الإسرائيلي بعد رفض التعليق على الغارة الأخيرة بريف حمص : نحذر من مخاطر تسليح ” حزب الله “

رفض وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس التعليق على تقارير حول غارة شنها الطيران الإسرائيلي على منطقة حسياء بمحافظة حمص، وكرر تحذير تل أبيب من مخاطر تسليح “حزب الله”.

وقال كاتس الخميس: “بطبيعة الحال، لا استطيع التطرق إلى تقارير بشأن غارة لقوات الدفاع الإسرائيلية في سوريا، لكن موقف إسرائيل واضح على أي حال، وهو أن تهريب الأسلحة لـ”حزب الله” هو الخط الأحمر من وجهة نظرنا”.

وشدد الوزير على أن تل أبيب كانت وستظل تعمل على الحيلولة دون تسليح “حزب الله” وتعزيز طهران نفوذها في سوريا، استنادا إلى المعطيات الاستخباراتية.

وتابع كاتس قائلا: “أعتقد أن الطرف الآخر يفهم ذلك بوضوح، والخطوات التي قد وقعت وتبنينا مسؤوليتنا عنها اتخذت بموجب هذه الخطوط الحمراء”. (REUTERS – RT)