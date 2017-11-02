وزير مالية النظام : ندفع مع مطلع كل شمس ثلاثة مليارات ليرة سورية كدعم اجتماعي

2 نوفمبر، 2017
1

قال وزير المالية في حكومة النظام، مأمون حمدان، إن “الوزارة تدفع مع مطلع كل شمس ثلاثة مليارات ليرة سورية كدعم اجتماعي”.

وأضاف حمدان في تصريح لصحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، الأربعاء، أن “الدعم بالتساوي كل مليار لدعم إنتاج الخبز والطاقة الكهربائية وتأمين المشتقات النفطية (للصناعة والمنزلية وغيرها)”.

واعتبر حمدان أن ثلاثة مليارات ليرة لا تعني كل الدعم الذي تقدمه الحكومة يومياً، ولكن يخص ثلاثة قطاعات في حين تدعم قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم وغيرها.

ويبلغ الدعم الاجتماعي 750 مليار ليرة في الميزانية الجديدة 2018 في كافة أشكاله، في حين بلغ في ميزانة العام الجاري 423 مليار ليرة سورية، بحسب الصحيفة.

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

رأي واحد على “وزير مالية النظام : ندفع مع مطلع كل شمس ثلاثة مليارات ليرة سورية كدعم اجتماعي”

  1. حسابات اللصوص
    لو فرضنا هذا صحيح ولكن بالمقابل كم من المليارات تسرق من الشعب السوري يوميا وخصوصا عصابات المافيا المنظمة وخصوصا رامي الحرامي وبشار الأرهابي
    وأنت كم تسرق يوميا من وزرارة المالية وكم تقبض من الرشاوي
    خلي الطابق مستور

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.