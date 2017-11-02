وزير مالية النظام : ندفع مع مطلع كل شمس ثلاثة مليارات ليرة سورية كدعم اجتماعي

قال وزير المالية في حكومة النظام، مأمون حمدان، إن “الوزارة تدفع مع مطلع كل شمس ثلاثة مليارات ليرة سورية كدعم اجتماعي”.

وأضاف حمدان في تصريح لصحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، الأربعاء، أن “الدعم بالتساوي كل مليار لدعم إنتاج الخبز والطاقة الكهربائية وتأمين المشتقات النفطية (للصناعة والمنزلية وغيرها)”.

واعتبر حمدان أن ثلاثة مليارات ليرة لا تعني كل الدعم الذي تقدمه الحكومة يومياً، ولكن يخص ثلاثة قطاعات في حين تدعم قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم وغيرها.

ويبلغ الدعم الاجتماعي 750 مليار ليرة في الميزانية الجديدة 2018 في كافة أشكاله، في حين بلغ في ميزانة العام الجاري 423 مليار ليرة سورية، بحسب الصحيفة.