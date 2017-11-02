وسائل إعلام تركية : الشرطة تبحث عن فتاة سورية أوهمت تركياً بالموافقة على الزواج منه ثم فرت بالذهب و الأموال ! ( فيديو )

وسائل إعلام تركية : الشرطة تبحث عن فتاة سورية أوهمت تركياً بالموافقة على الزواج منه ثم فرت بالذهب و الأموال ! ( فيديو )

قالت وسائل إعلام تركية، إن أربعينياً تركياً تعرض للاحتيال من قبل شابة سورية، بعد أن وعدته بالزواج منه، في محافظة أضنة جنوبي تركيا، لتفر بعد ذلك مع عشيقها.

وذكرت قناة “شو” التركية، الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، أن التركي ابراهيم أنفردي (أعزب – 48 عاماً)، أفصح لصديقه عن رغبته في الزواج، ليعرض عليه الزواج من أرملة سورية تدعى فاطمة، فقدت زوجها أثناء الحرب، وتسكن بمدينة هاتاي، الأمر الذي دفعهم للسفر لرؤيتها.

وأضافت القناة أن ابراهيم وفاطمة أعجبوا ببعضهم البعض، وانتقلوا إلى أضنة للتحضير للزفاف، واشترى الرجل التركي لفاطمة ذهباً بقيمة 4500 ليرة تركية، كما حصلت منه على مبلغ 5 آلاف ليرة تركية لشراء ما تحتاجه قبل الزواج.

وأشارت إلى أن فاطمة ادعت المرض وطلبت الذهاب إلى المستشفى، فور حصولها على المبلغ، وأثناء ذهابها برفقة “العريس” إلى أحد المستشفيات الخاصة في المدينة، هربت مع “صاحبها / عشيقها”، الذي كان ينتظرها، بحسب ما أظهر فيديو، نشرته القناة.

وبعد ثوان، أدرك التركي تعرضه للاحتيال، حيث حاول اللحاق بفاطمة وعشيقها دون فائدة، إذ كانوا قد جهزوا سيارة للفرار، وقاموا بصدم “العريس” خلال محاولته إيقافهم، ما أسفر عن تعرضه لإصابات.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على سائق السيارة سمير.ك (24 عاماً)، فيما تزال عملية البحث عن الفتاة مستمرة.