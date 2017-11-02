700 ألف دولار لإنشاء ” معمل للكرتون لتسطير بيض المائدة ” في طرطوس

أكد “المدير العام لمنشأة دواجن طرطوس”، محمد إبراهيم، أن إنتاج منشأة دواجن طرطوس بلغ 10,5 ملايين بيضة بنسبة تنفيذ للخطة وصلت إلى 96% حتى تاريخ (31/9) وبلغت الكمية المبيعة من بيض المائدة 356,4 مليون ليرة.

ونقلت صحيفة “تشرين” النظامية عن إبراهيم قوله، إنه تمّ رصد مبلغ مقداره 350 مليون ليرة (حوالي 700 ألف دولار) لتشييد معمل للكرتون لتسطير بيض المائدة، وستتم إقامته على العقار رقم 1 من منطقة العنابية العقارية – منطقة طرطوس – طريق عام – حمص بمساحة 7 دونمات .

وأشار إلى أن هذا العقار تابع لمنشأة دواجن طرطوس، وتمّ التعاقد مع جامعة تشرين لإعداد الدّراسة حول المشروع وسيتم التعاقد مع شركة البناء والتعمير في طرطوس لتنفيذ المشروع.