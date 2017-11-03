أردوغان : سندمر كافة معسكرات الإرهابيين في سوريا .. و لسنا مضطرين لأخذ إذن من أحد لتحقيق ذلك

أردوغان : سندمر كافة معسكرات الإرهابيين في سوريا .. و لسنا مضطرين لأخذ إذن من أحد لتحقيق ذلك

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستدمر كافة “معسكرات الإرهابيين” في العراق وسوريا التي حددت من قبل الجيش التركي.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمام حشد جماهيري في ولاية مانيسا غربي تركيا، بمناسبة افتتاح مجموعة من المشاريع الخدمية في الولاية.

وقال أردوغان: “العديد من الأماكن في العراق وسوريا تشكل بؤرا للإرهاب، وعلينا تحييد التهديدات الإرهابية الموجهة لبلادنا من مصدرها، ولسنا مضطرين لأخذ إذن من أحد لتحقيق ذلك”. (ANADOLU)