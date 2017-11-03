ترامب : ” داعش ” سيدفع ثمناً غالياً لكل هجوم علينا

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، تنظيم “داعش” الإرهابي بـ “دفع ثمن باهظ” لكل اعتداء ضد الولايات المتحدة، وذلك على خلفية هجوم نيويورك الذي تبناه التنظيم مؤخرا.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال ترامب إن “الجيش الأمريكي سدد ضربات أقوى لداعش في اليومين الماضيين”، (دون توضيح).

وكتب الرئيس الأمريكي “سيدفعون ثمنا غاليا لكل هجوم علينا”.

والأربعاء الماضي، قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، إن منفذ حادث الدهس في حي مانهاتن بالولاية، والذي قتل فيه 8 أشخاص، قبل ذلك بيوم واحد، على صلة بتنظيم “داعش” الإرهابي.

وأوضح كومو في حديثه لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، أنه بعد وصول المشتبه فيه إلى الولايات المتحدة بدأ الاطلاع على منهج “داعش” والأفكار المتطرفة.

ووصف كومو المهاجم بأنه أحد “الذئاب المنفردة”.

و”الذئاب المنفردة” مصطلح يستخدم لوصف الأشخاص الذين ينفذون هجمات إرهابية ويتبعون منهج تنظيم “داعش”، ولكنهم لا يعملون بشكل منظم ضمن التنظيم.

وقالت مصادر إعلامية أمريكية، إنه تم التعرف على هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم، ويدعى “سيف الله سايبوف من أصول أوزبكية ويبلغ من العمر 29 عاما”.

وتبنى تنظيم “داعش” الهجوم في صحيفته الأسبوعية “النبأ” بعددها الصادر أمس الخميس، واصفا المهاجم بأنه “أحد جنود الخلافة”.

وأمس الخميس، اعترف المهاجم لدى استجوابه في المستشفى الذي يعالج فيه من إصابته بالرصاص، أنه استلهم هجومه من فيديو نشره “داعش” وبدأ التخطيط له “قبل حوالي عام”.

ويعتبر هذا الهجوم هو أعنف عمل إرهابي في نيويورك منذ هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001.(ANADOLU)