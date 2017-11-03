تسجيل حالات تحرش و ضبط و إبعاد .. ألمانيا : سكارى و عدوانيو الهالوين يدفعون الشرطة للتدخل بكثافة في كولن

تسجيل حالات تحرش و ضبط و إبعاد .. ألمانيا : سكارى و عدوانيو الهالوين يدفعون الشرطة للتدخل بكثافة في كولن

طلبت الشرطة الألمانية تعزيزات، في مدينة كولون، غربي البلاد، في عيد الهالوين، بسبب وجود العديد من الرجال، الذين كانوا بحالة سكر، كما كانوا عدوانيين، خاصة بمحيط الكاتدرائية، والمحطة الرئيسية، والبلدة القديمة.

وقالت مجلة فوكوس الألمانية، الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة طلبت التعزيزات، بعد أن تصرف مجموعة من الشبان، يعتقد أنهم عرب، ومن شمال أفريقيا، بشكل عدواني.

وأضافت أن الشرطة طلبت 100 رجل شرطة إضافيين من أجل التدخل، فيما قال المتحدث باسم الشرطة، كريستوف شولت، إنه تم توزيع العناصر، خصوصاً حول الطوابير، التي تشكلت بكثافة أمام جميع المطاعم.

وأضاف : “من أجل تحقيق نظام أفضل، جلبنا عشر سيارات إضافية، وفصيل كامل من الوحدة القتالية”.

واعتبرت الشرطة أن الاستراتيجية كانت ناجحة، وأضافت بالقول : “لقد اكتشفنا عدة مئات من التفاصيل الشخصية، وأصدرنا عدداً كبيراً من حالات الإبعاد، بالإضافة لوجود العديد من المشاجرات والنزاعات، كما تعرضت ثلاث نساء للتحرش الجنسي، وتمكنت الشرطة من القبض على متحرشين اثنين”.

وقالت المجلة إن الشرطة وضعت 33 شخصاً رهن الاحتجاز، بمدينتي كولونيا، وليفركوزن، أثناء الليل، لمنع وقوع المزيد من الجرائم، الأمر الذي جعل الشرطة تنجح في تهدئة الأجواء، التي كانت ساخنة نوعاً ما.

المصدر : FOCUS