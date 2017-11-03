تنكيل و إعدامات جماعية .. نداءات لإغاثة المدنيين المحاصرين في دير الزور

تنكيل و إعدامات جماعية .. نداءات لإغاثة المدنيين المحاصرين في دير الزور

قال مدنيون عالقون في دير زور إن قوات النظام نفذت إعدامات ميدانية في المدينة بعد سيطرتها عليها.

وقال سكان في المدينة لرويترز إن مئات المدنيين يحاولون الهروب من المدينة باتجاه المناطق والبلدات التي تخضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” شمالاً.

ونقل عن أحد المدنيين أن قوات نظامية أعدمت ثلاثة إخوة، من عائلة الحبس، واصطحبت أمهاتهم وأخواتهم نحو حي الجورة، وهم من سكان حي الحميدية، مضيفا أن هناك عوائل كثيرة محاصرة بمنطقة “حويجة كاطع” وهي جزيرة صغيرة على نهر الفرات بين مدينة ديرالزور وريف مدينة ديرالزور الغربي.

وقال الرجل لإذاعة “بي بي سي عربي” إن المحاصرين لا يستطيعون عبور النهر، لأن القوارب حطمت في قصف قوات النظام والطيران الحربي الروسي للمدينة خلال الشهرين الماضيين.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن معظم المدنيين المحاصرين موجودون في بلدة الصالحية، وهي المدخل الشمالي لمدينة دير الزور، وكانت المنفذ الوحيد الذي يسلكه المدنيون للهروب من مناطق القتال.