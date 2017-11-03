رأي واحد على “دمشق : 4 شهداء مدنيون و 21 مصاباً جراء قصف جوي نظامي طال مدينة دوما الخميس (المرصد)”
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القرداحة وما أدراكم ما القرداحة
سأخبركم بصراحة
يسكنها قوم شديدو الوقاحة
كانوا بالأمس خدم يحملون سطلا ومساحة
لايعرفون شيئا سوى أكلهم ونومهم على الطراحة
وفجأة أتوا إلى السلطة بأمر من قادة سفاحة
فمشوا في الأرض فساد وبالأعراض استباحة
وغزوا عقول الناس بخطاباتهم النباحة
وبدلوا غنى الأمة بفقرها . وعزها بذلها . ونشروا صورهم وشعاراتهم الفاسدة في كل شبر وساحة .
ولم يبقوا للفقير لقمة عيش . ولم يسلم من شرهم مخلوقا ولاتاجرا ولا حتى بائع القداحة
وكان همهم دمار البلاد وملئ خزائنهم مالا وأرباحا .
وحاولوا قمع الشعوب بأفظع أشكال العنف والتعسف التي بنظرهم مباحة
ولم يبقوا إمرأة إلا أفجعوها بمصيبة .
دمروا حماه وقتلوا اللاف من اهلها واعدموا الباقي في الساحة
وقبلها جسر الشغور وتدمر والمشارقة في حلب المستباحة
ليس لهم دين وكرههم للمسلمين يقولونها بكل صراحة
ذكيهم جحش وعبقريتهم فلاحة
فهل يعقل ان انجاس كهؤلاء يحكمون سوريا بكل ها المساحة
نساؤهم كانت تباع ومازالت للروسي والايراني ولكل ابن سفاحة
ستبادين انتي ومن فيكي ونمحي من بلادنا شئ اسمه
القرداحة
ويلعن روحك ياحافظ يا ابن
السفاحة