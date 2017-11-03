مستشار خامنئي من بيروت : إرهابيو داعش مدعومون من الأمريكيين و الصهاينة .. و القوات السورية ستحرر الرقة

مستشار خامنئي من بيروت : إرهابيو داعش مدعومون من الأمريكيين و الصهاينة .. و القوات السورية ستحرر الرقة

قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، الجمعة، إن قوات النظام السوري ستتقدم قريبا في مناطق شرق نهر الفرات.

جاء ذلك في سياق اتهام “ولايتي” الذي يزور العاصمة اللبنانية بيروت، الولايات المتحدة بالسعي لتقسيم سوريا إلى جزئين، من خلال تموضع قواتها في المناطق الشرقية.

وأضاف في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري “لم ولن ينجح الأمريكيون في العراق، ولن ينجحوا أيضا في سوريا”.

وتابع أن “القوات السورية ستواصل تقدمها حتى تحرير مدينة الرقة”.

وفي وقت سابق اليوم، أشاد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، بالانتصارات الأخيرة على تنظيم “داعش” الإرهابي، في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، بمقر الحكومة.

وأشار “ولايتي” إلى أن “هؤلاء الإرهابيين (يقصد عناصر داعش) مدعومون من قبل الصهاينة والأمريكيين”، بحسب قوله. (ANADOLU)